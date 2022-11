Meteo, le temperature massime di oggi: +6°C a Torino

MeteoWeb

Al via oggi una nuova fase di maltempo per un nuovo ciclone verso il Sud, che si collocherà sul Mar Ionio. Temperature in calo ovunque. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 29 novembre, in alcune località italiane:

+19°C a Fondi

+18°C a Latina, Ladispoli, Sciacca

+17°C a Roma, Napoli, Bacoli, Trapani, Castellammare del Golfo, Quartu Sant’Elena, Chia, Biasì, Terracina, Sabaudia

+16°C a Catania, Noto, Cagliari, Oristano, Olbia, Carbonia, Sapri, Anzio

+15°C a Palermo, Siracusa, Agrigento, Messina, Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Belvedere Marittimo, Salerno, Cava de’ Tirreni, Vietri sul Mare

+14°C a Bari, Brindisi, Gallipoli, Caserta, Benevento, Frosinone, Tivoli, Terni, Orvieto

+13°C a Lecce, Taranto, Pisticci, Alghero, Pescara, Chieti, Foligno, Pisa, Imperia, Sanremo

+12°C a Firenze, Perugia, Sassari, Enna, Caltanissetta, Avellino, Cerignola, Vieste

+11°C a Lucca, Empoli, Spoleto, Norcia, Ancona, Viterbo, Cosenza, Isernia, Nuoro

+10°C a Genova, La Spezia, Treviso, Pordenone, Siena, Arezzo, Prato, Gubbio, Fermo, Avezzano, Campobasso, Ragusa, Vibo Valentia, Altamura

+9°C a Venezia, Padova, Vicenza, Udine, Mantova, Savona, Rimini, L’Aquila

+8°C a Milano, Bergamo, Monza, Como, Sondrio, Brescia, Pavia, Lodi, Crema, Cremona, Trieste, Verona, Rovigo, Ferrara, Ravenna

+7°C a Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Imola, Cesena, Forlì, Varese, Lecco, Novara, Vercelli

+6°C a Torino, Alessandria, Asti, Biella, Trento, Belluno, Reggio Emilia, Urbino

+5°C a Bolzano

+4°C ad Aosta, Bressanone

+2°C a Capracotta, Cortina d’Ampezzo, Vipiteno, Brunico.

