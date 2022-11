Uragano Nicole, venti a oltre 130 km/h in Florida: la NASA valuta i danni al razzo Artemis

MeteoWeb

La NASA sta valutando l’impatto dell’uragano Nicole sul suo razzo lunare Artemis I. La tempesta ha colpito la Space Coast della Florida come un uragano di 1ª categoria ma si è indebolito in breve tempo mentre si spostava nell’entroterra. Il vento e la pioggia hanno sferzato il veicolo Artemis I, che si trova sul Launch Pad 39B presso il Kennedy Space Center (KSC) della NASA.

Secondo i funzionari dell’agenzia, lo stack – un razzo Space Launch System (SLS) sormontato da una capsula Orion – sembra aver superato la tempesta per lo più illeso.

“Il nostro team sta conducendo i primi controlli visivi del razzo, della navicella spaziale e dell’equipaggiamento del sistema di terra con le telecamere sulla rampa di lancio,” ha affermato Jim Free, associate administrator dell’Exploration Systems Development Mission Directorate presso il quartier generale della NASA.

“Le ispezioni della telecamera mostrano danni molto lievi come mastice sciolto e strappi nelle coperture,” ha aggiunto Free. “Il team condurrà presto ulteriori ispezioni in loco del veicolo“.

I sensori del Pad 39B hanno registrato raffiche di vento fino a 132 km/h a un’altitudine di 18 metri durante il passaggio di Nicole, ha spiegato Free. Tali velocità del vento sono alla portata del razzo, ha osservato.

In effetti, SLS è progettato per gestire venti fino a 137 km/h a livello di 18 metri “con margine strutturale“, avevano spiegato in precedenza i funzionari della NASA.

L’uragano Nicole, lo stack Artemis e il lancio

Artemis I invierà la capsula Orion in un viaggio (senza equipaggio) in orbita lunare e ritorno. La NASA si sta preparando a lanciare la missione mercoledì 16 novembre. Non è ancora chiaro se Nicole abbia cambiato i programmi.

Il meteo ha già tenuto Artemis I a terra più a lungo del previsto. La missione avrebbe dovuto partire alla fine di settembre, ma la NASA ha spostato SLS e Orion dal Pad 39B al Vehicle Assembly Building del KSC per riparare lo stack dall’uragano Ian.

Lo stack Artemis I è tornato sul pad il 4 novembre. L’arrivo di Nicole ha indotto la NASA a ritardare di 2 giorni il lancio pianificato, dal 14 novembre al 16 novembre. I membri del team della missione hanno deciso di lasciare il razzo sul pad durante il landfall, con un impatto più forte di quanto previsto.

“Con la modifica inaspettata delle previsioni, il ritorno al VAB è stato ritenuto troppo rischioso per il vento forte e il team ha deciso che la rampa di lancio era il luogo più sicuro per il razzo per resistere alla tempesta,” ha affermato Free.

La missione Artemis della NASA

Come suggerisce il nome, Artemis I è la prima missione del programma Artemis di esplorazione lunare della NASA.

Se tutto andrà bene in questa prima parte, Artemis II lancerà gli astronauti in una missione intorno alla luna già nel 2024. Artemis III rappresenterà l’allunaggio polo sud lunare nel 2025 o nel 2026, se i programmi attuali verranno rispettati.