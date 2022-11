Le vette innevate dell’Albania viste dal Salento | FOTO

MeteoWeb

L’Italia, Penisola nel Mediterraneo dalle straordinarie bellezze paesaggistiche, consente viste mozzafiato anche dei Paesi vicini. Ed è così che dalla Puglia è possibile vedere le vette imbiancate delle montagne dell’Albania. In particolare, nelle foto della gallery scorrevole in alto, scattate da Elio Paiano a Otranto, si possono vedere i Monti Acrocerauni (o Monti Cerauni) ricoperti di neve.

Si tratta di una catena montuosa nell’Albania meridionale, che sorge lungo la riva orientale del Canale d’Otranto e si estende per circa 100km in direzione sud est-nord ovest, da Saranda ad Orikum.

La neve sulle montagne dell’Albania appare come una sorta di assaggio di inverno per il Salento, mentre il Sud si prepara ad un’altra ondata di forte maltempo nel weekend. Dopo quello violento di inizio settimana, sull’Italia è pronto per abbattersi un altro Ciclone, che porterà temporali e forti venti sulle regioni del Centro-Sud e un calo delle temperature in tutto il Paese.