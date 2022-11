Allerta Meteo, anche l’Aeronautica Militare lancia l’allarme per il ciclone del weekend al Sud

MeteoWeb

Anche l’Aeronautica Militare lancia l’allerta meteo per il ciclone in transito al Sud Italia nel weekend. In un apposito bollettino emesso alle ore 13:00 di oggi, il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha illustrato i fenomeni meteo estremi attesi nelle prossime ore. Vediamo i dettagli

Nella previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 13 di oggi, si prevedono:

Dalle prime ore di domani sabato 26 novembre 2022 e per le successive 18 ore precipitazioni intense ed abbondanti su Abruzzo, Molise, Lazio centromeridionale e Campania, localmente anche a carattere temporalesco sulle aree costiere delle ultime due regioni;

Dalle prime ore di domani sabato 26 novembre 2022, e per le successive 24/30 ore precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere temporalesco su Sicilia, Calabria e Basilicata;

Dalle prime ore di domani sabato 26 novembre 2022 venti forti, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali, per le successive 18 ore su Abruzzo e Molise, per le successive 30 ore su Sardegna e Lazio e per le successive 36 ore su Campania, Calabria e Basilicata tirrenica; Mareggiate lungo le coste di Sardegna, Abruzzo e Molise e sulle coste ioniche di Basilicata e Calabria;

Dalla seconda parte del mattino di domani sabato 26 novembre 2022, e per le successive 18 ore stato del mare fino a molto agitato su mare e canale di Sardegna;

Dal tardo pomeriggio di domani sabato 26 novembre 2022 e per le successive 18 ore stato del mare fino a molto agitato su tirreno occidentale e stretto di Sicilia.

