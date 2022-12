Acqua alta a Venezia: il MOSE frena la marea, 71 cm a Punta Salute

MeteoWeb

Anche oggi il MOSE ha protetto la città di Venezia: l’acqua alta ha toccato questa mattina i 71 cm alla Punta della Salute, grazie al sistema di sbarramento che è entrato in funzione alle 5 del mattino. Il dato è stato fornito il Centro previsioni maree del Comune lagunare. I tecnici hanno rilevato una punta massima di 102 cm all’altezza delle dighe e di 98 cm in mare.

Il miglioramento delle condizioni meteo dovrebbe riportare la marea a livelli normali, almeno per i prossimi 3 giorni.

