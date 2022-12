Alimenti per cani richiamati dal mercato: “non conforme alla vendita”

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per alimenti per cani non conformi alla vendita. Si tratta del prodotto Wolf’s Menu Essential WM001, a marchio Ecoclavis. Il lotto richiamato è il n°20221014004, con data di scadenza 14/04/2024, venduto in confezioni da 800 gr.

Gli alimenti per cani sono stati richiamati in quanto, a seguito di un campionamento svolto dalla ATS, il prodotto è risultato non conforme. La misura è limitata al solo lotto indicato.

