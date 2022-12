L’Allerta Meteo dell’Aeronautica Militare per sabato 3: non solo maltempo, anche “abbondanti nevicate”

MeteoWeb

L’Aeronautica Militare lancia l’allerta meteo per domani, sabato 3 dicembre. Lo fa nell’apposito bollettino emesso alle ore 13:00 di oggi dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) in cui si evidenziano “precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere temporalesco”, nelle seguenti zone:

“Dal pomeriggio di domani e per le successive 12 ore su Sicilia e Calabria; dalla sera e per le successive 12 ore sulla Campania“. “Dalle prime ore di domani, e per le successive 12 ore – si legge ancora nel bollettino dell’Aeronautica – si prevedono nevicate intense e abbondanti sul cuneese al di sopra dei 400-500 metri. Si prevede dalle prime ore di domani, e per le successive 24 ore, anche vento forte con raffiche fino a burrasca forte sulla Liguria centro occidentale“.

