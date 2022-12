Alluvione Messina: chiuse la A18 e le statali, migliaia bloccati in auto | FOTO LIVE

MeteoWeb

L’ alluvione che ha colpito Messina ha messo letteralmente in ginocchio tutta la provincia. Danni e disagi si stanno verificando sia a Messina che in altri comuni. E’ notizia di poca fa la chiusura dell’autostrada A18 Messina-Palermo in entrambi i sensi di marcia. La misura si è resa necessaria a causa dell’alluvione che ha colpito Barcellona Pozzo di Gotto, i cui danni sono visibili nella gallery fotografica scorrevole in alto. Disagi enormi per la viabilità. Bloccate anche le strade statali. Migliaia di persone sono rimaste bloccate nel traffico e si è creato il caos.

Intanto le piogge sono fortunatamente in attenuazione, ma la situazione è molto pesante dopo tre ore di terribile maltempo. Nel video che segue è possibile vedere la pioggia scrosciante dentro l’ospedale di Barcellona.

Alluvione nel messinese: pioggia dentro l'ospedale di Barcellona

Il violento temporale si è abbattuto oggi pomeriggio in tutta la zona tirrenica del messinese in particolare a Barcellona Pozzo di Gotto (Me), Milazzo (Me) e Terme Vigliatore (Me) causando l’inondazione delle strade, piccoli smottamenti, e lo straripamento dei torrenti. A Milazzo il sindaco ha diramato un avviso consigliando ai cittadini di non uscire di casa.

Nel seguente video sono visibili le terribili immagini che arrivano da Terme Vigliatore, dove si tenta di limitare i danni di un torrente violentemente in piena.

Alluvione Messinese: torrente in piena a Terme Vigliatore

