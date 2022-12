L’anticiclone riporta il caldo in Europa: temperature in deciso aumento | DATI 

MeteoWeb

Clamoroso ribaltone meteo in Europa. Dopo una settimana di freddo polare su gran parte del continente, con la tempesta di neve su Londra e Regno Unito, ora torna alla ribalta l’anticiclone. Proprio nella settimana che porta al Natale, freddo e neve spariranno dalle mappe, per lasciare il posto a sole e caldo anomalo.

La svolta è ben rappresentata in questa animazione del climatologo scozzese Scott Duncan. Si vede come il freddo presente nei giorni scorsi in Europa viene spazzato via da un’enorme ondata di calore in arrivo dall’Atlantico.

Oggi, lunedì 19 dicembre, sono state registrate temperature massime di: +17°C a Tolosa, Bordeaux, +15°C a Dublino, Edimburgo, Lione, +14°C a Cardiff, +13°C a Londra, +12°C a Parigi, Madrid, +11°C a Bruxelles, +9°C ad Amsterdam, +8°C ad Amburgo, +5°C a Berna, +4°C a Berlino. Valori ben al di sopra di quelli registrati pochi giorni fa e che dimostrano che l’ondata di calore è già partita.

Segnaliamo, inoltre, che si registrano ancora -6°C a Varsavia, -1°C a Vienna, Praga e Bratislava, 0°C a Budapest.