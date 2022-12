Previsioni Meteo, grande rimescolamento termico sull’Europa: arriva l’Anticiclone

MeteoWeb

Sta cambiando la situazione meteorologica in Europa: persiste il freddo anomalo in Islanda, dove stamani Reykjavík è crollata addirittura a -11°C, e in molte località Mittel-Europee per l’inversione termica, ma abbiamo anche un forte aumento delle temperature nell’Europa occidentale e nell’area Baltica per l’arrivo di un poderoso Anticiclone che durerà a lungo e garantirà un periodo eccezionalmente mite e stabile sull’Italia durante le festività natalizie.

Intanto in Europa tra le località ancora fredde al mattino grazie al fenomeno dell’inversione termica, stamani la temperatura è piombata fino a -12°C a Vilnius, -10°C a Varsavia, -9°C a Praga e Lipsia, -8°C a Francoforte, -7°C a Budapest, Stoccarda e Monaco di Baviera, -6°C a Berlino e Bratislava, -5°C a Strasburgo e Lussemburgo.

Brusca riscaldata, invece, nell’area del Mar Baltico dove la minima è risalita fino a -2°C a Stoccolma, -1°C a Tallin, 0°C a Helsinki, e anche nel cuore del Continente, in modo particolare in Francia, Belgio, Paesi Bassi e sulle isole Britanniche, dove la minima giornaliera è stata di 0°C a Bruxelles e Rotterdam, +1°C a Parigi, +4°C a Londra, +5°C a Manchester, +8°C a Nantes, +9°C a Dublino, Tolosa, Cardiff, Bristol e Tolosa, +10°C a Bordeaux e Lione, +11°C ad Avignone, +13°C a Marsiglia. Ancora più alte le massime giornaliere, con +2°C a Stoccolma e Tallin, +9°C a Rotterdam e Amsterdam, +10°C a Bruxelles, +11°C a Parigi, +13°C a Londra, Liverpool, Leeds, Newcastle e Nantes, +14°C a Dublino, Glasgow, Manchester e Birmingham, +15°C a Lione ed Avignone, +16°C a Marsiglia, +17°C a Tolosa.

Clima mite e soleggiato anche sull’Italia con +18°C a Palermo, Catania, Reggio Calabria, Cagliari e Trapani, +17°C a Messina, Latina e Olbia, +16°C a Salerno, +15°C a Roma e Napoli. In settimana la situazione rimarrà stabile e soleggiata in tutt’Italia, con temperature stazionarie o in lieve aumento. Poi nel weekend, in concomitanza con il Natale, l’Anticiclone si rinforzerà determinando un grande aumento termico in tutto il Paese: è confermato il clima tipicamente primaverile durante le festività, con temperature di gran lunga oltre le medie del periodo e bel tempo incontrastato.

