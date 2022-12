Speciale congiunzione di astri nella sera della vigilia di Natale

MeteoWeb

Speciale congiunzione di astri stasera, nella vigilia di Natale. Al crepuscolo di oggi, 24 dicembre, si può tentare di scorgere una sottile falce lunare che tramonta, accompagnata dai pianeti Mercurio e Venere, nella costellazione del Sagittario.

La congiunzione sarà osservabile in direzione Sud/Ovest.

Quali pianeti sono visibili a dicembre

Per quanto riguarda l’osservabilità dei pianeti del Sistema Solare, Mercurio è molto basso sull’orizzonte occidentale, tramontando poco più di mezz’ora dopo il Sole. Stesse condizioni per Venere, che però è più facilmente individuabile grazie alla sua luminosità. Marte è visibile per tutta la notte, sorgendo al tramontare del Sole, culminando a Sud nelle ore centrali della notte, osservabile fino all’alba. Giove si può scorgere nelle prime ore della notte, in direzione Sud/Est. Saturno si può osservare nelle prime ore della sera, basso sull’orizzonte sudoccidentale. Urano (visibile per mezzo di telescopio) si può ammirare nelle prime ore della notte (culmina a Sud). Nettuno (visibile per mezzo di telescopio) si può scorgere nella prima parte della notte, a Sud/Ovest.

Quali costellazioni sono visibili a dicembre

Nel mese di Dicembre tornano protagoniste le grandi costellazioni invernali: a sudovest si avviano al tramonto Capricorno, Acquario e Pesci, sostituite a sudest da Orione, Gemelli e Toro. A occidente possiamo ancora osservare il grande quadrilatero di Pegaso, Andromeda, Perseo, l’Ariete. A oriente ammiriamo Cancro e Leone. A Nord, vicino all’Orsa Minore, possiamo osservare Cassiopea, Cefeo e l’Orsa Maggiore.