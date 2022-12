MeteoWeb

Uno scienziato che ha lavorato al laboratorio di Wuhan, in Cina, denuncia: il Covid-19 è un virus artificiale, è stato creato dall’uomo ed è sfuggito dall’impianto. A raccontarlo è Andrew Huff accusando le autorità del “maggiore fallimento in termini di intelligence dall’11 settembre“.

“I laboratori stranieri non hanno le adeguate misure di controllo per assicurare un’appropriata biosicurezza e gestione del rischio“, ha scritto Huff nel libro ‘The Truth About Wuhan’, di cui il The Sun ha ottenuto degli estratti, poi ripresi dal New York Post.