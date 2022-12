Covid, Silvestri contro “gli pseudo-virologi catastrofisti”: “chiedano scusa per aver seminato terrore”

MeteoWeb

Dopo essere stata travolta dalle proteste per la sua ultra-rigida quanto inutile politica “zero Covid”, anche la Cina ha deciso di allentare le restrizioni, motivando tale svolta con l'”indebolimento della patogenicità di Omicron“, oltre alla “diffusione dei vaccini e l’esperienza accumulata”. “Pensate, ora lo dice perfino l’inflessibile Sun Chunlan”, Vice Premier cinese, “ed è tutto dire“, afferma il virologo Guido Silvestri, che coglie l’occasione per attaccare “gli pseudo-virologi ‘catastrofisti’” dei social.

Che il virus sia cambiato è un “dato scientifico risaputo da molti mesi”. Adesso “gli unici rimasti a negarlo sono gli pseudo-virologi ‘catastrofisti’ made in Twitter, ormai ridotti a triste barzelletta“, ha scritto su Facebook Silvestri, pro-rettore della Emory University di Atlanta, coordinatore del board internazionale dell’Istituto Spallanzani di Roma. “I quali signori e signore – chiosa lo scienziato – dovrebbero solo chiedere scusa agli italiani per aver sparso per anni terrore sul Covid allo scopo di raccattare un briciolo di visibilità personale e mediatica a base di comparsate in Tv o rubrichette sulla stampa. Volevano vendersi come ‘divulgatori scientifici’ e verranno ricordati per aver seminato solo paura e pseudo-scienza“.