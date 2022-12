MeteoWeb

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken chiede alla Cina di condividere le informazioni sulla nuova ondata di Covid nel Paese.

“È importante per tutti i Paesi, inclusa la Cina, concentrarsi sulle vaccinazioni, sul rendere i test e le cure disponibili ed è importante condividere le informazioni con il mondo su ciò che sta accadendo, perché ha implicazioni non solo per la Cina, ma per il mondo intero”, ha detto Blinken in una conferenza stampa.