Ingorgo di petroliere in Turchia mentre il tetto del prezzo del petrolio russo sconvolge i mercati

MeteoWeb

In Turchia si è formato un ingorgo di petroliere a seguito dell’introduzione da parte dell’UE di un tetto massimo per le forniture globali di greggio russo, secondo quanto riferito dal Financial Times, con le autorità turche che chiedono nuove prove della copertura assicurativa completa per le navi che attraversano lo stretto del Bosforo e dei Dardanelli.

Il 5 dicembre l’UE, il G7 e l’Australia hanno introdotto un tetto massimo sulle esportazioni di petrolio russo per via marittima, vietando alle compagnie di navigazione e di assicurazione di fornire servizi per i carichi di petrolio russo venduti sopra i 60 dollari al barile, al fine di esercitare pressioni su Mosca affinché riduca i suoi sforzi bellici in Ucraina. La misura è significativa, poiché le società dei Paesi del G7 forniscono servizi assicurativi per il 90% dei cargo a livello mondiale, mentre l’UE ospita molte delle principali compagnie di navigazione del mondo.

Secondo il FT, nelle scorse ore circa 19 petroliere erano in fila in attesa di transitare nelle acque turche. Il controllo di frontiera sta accertando se le petroliere hanno un’assicurazione per coprire incidenti come fuoriuscite di petrolio e collisioni.

Il Bosforo collega il Mar Nero con il Mar di Marmara ed è una delle rotte marittime più trafficate del mondo, con circa 48.000 navi che lo attraversano ogni anno. Ciò include in genere oltre il 3% della fornitura globale di petrolio, fornita dalla Russia e dalla regione del Mar Caspio.

L’ingorgo è la prova del caos del mercato causato dal tetto massimo del prezzo del petrolio, introdotto lo stesso giorno in cui l’UE ha imposto un embargo sulla maggior parte delle importazioni di petrolio russo da parte dei suoi stessi Stati membri. La Russia ha avvertito il 5 dicembre che il limite avrebbe stabilizzato i mercati energetici globali, ma non avrebbe avuto alcun impatto sulla sua guerra in corso in Ucraina.

Potrebbero esserci maggiori disagi in arrivo, poiché il governo russo ha affermato che vieterà ai produttori di petrolio nazionali di rispettare il tetto massimo e non venderà il greggio a nessun Paese che rispetti la misura. Il vice ministro dell’Energia russo Alexander Novak ha affermato che la Russia è pronta a ridurre la produzione se necessario, esercitando potenzialmente un’ulteriore pressione al rialzo sui prezzi del petrolio.