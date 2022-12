Maltempo: 20enne senzatetto muore di freddo a Bolzano

MeteoWeb

L’ondata di freddo al Nord provocata dal Ciclone Birgit è responsabile della morte di una persona a Bolzano. Un giovane senzatetto è morto di freddo nel suo riparo di fortuna. Il cittadino egiziano, 20 anni, ha passato la scorsa notte nei pressi della stazione ferroviaria della Fiera, in zona industriale. Di notte uno dei suoi amici ha capito che qualcosa non andava e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza con il medico d’urgenza e la Polizia, ma purtroppo il giovane era ormai deceduto.

Il giovane era un migrante senza documenti e da poco si trovava a Bolzano. Non è escluso che avesse l’intenzione di raggiungere il Brennero. Con altri due giovani aveva trovato riparo in una sorta di baracca in una zona abbandonata sotto la linea ferroviaria che collega il capoluogo altoatesino con Merano.