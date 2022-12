Maltempo Arezzo: crolla tetto di una palazzina, nessun ferito

MeteoWeb

Crollo parziale del tetto di una palazzina nella notte ad Arezzo: fortunatamente non si segnala nessun ferito. Il cedimento è avvenuto in via Trento e Trieste. I detriti sono caduti sul solaio del piano sottostante. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per verificare i danni, la stabilità della struttura e posizionare dei sostegni per rendere sicuro il palazzo. Non è escluso che le piogge degli ultimi giorni abbiano contribuito al cedimento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: