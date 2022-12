Maltempo Campania, forti temporali dopo il caldo anomalo: strade imbiancate dalla grandine nell’Avellinese | VIDEO

MeteoWeb

Dopo il caldo anomalo di ieri e oggi, l’arrivo del fronte freddo determina temporali molto violenti al Sud. È il caso delle Campania, dove fenomeni intensi sono in atto tra il settore meridionale della provincia di Avellino e quello settentrionale del Salernitano. Intorno alle 20:30 di oggi, un forte temporale con grandine si è verificato sull’autostrada A16, tra Lacedonia e Vallata, in provincia di Avellino, come ci segnala il nostro lettore Emilio Vesia, autore del video a corredo dell’articolo. La grandinata è stata così intensa da imbiancare rapidamente la strada, costringendo le auto a rallentare.

Al momento, nell’Avellinese, si registrano: 28mm a San Potito Ultra, 24mm ad Avellino, 23mm a Sant’Angelo all’Esca, Monteforte Irpino, Summonte, Laceno, 22mm a Cesinali, 20mm a Ospedaletto d’Alpinolo. Segnaliamo anche, nel Beneventano, 35mm a Campoli del Monte Taburno, 25mm a Montesarchio, 24mm a Benevento, 21mm a Pannarano.

