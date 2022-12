Notte di maltempo in Friuli Venezia Giulia, diverse strade invase da frane e alberi

MeteoWeb

Interventi della Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia nella tarda serata di ieri e nella notte a causa del maltempo, per rimuovere alberi e per liberare una strada da una frana. A Ronchi dei Legionari i volontari della squadra comunale di Protezione Civile del Comune hanno lavorato fino a tarda notte per la messa in sicurezza della viabilità adiacente all’aeroporto dove sono caduti alcuni alberi. Analogo intervento nella zona di via Metlika, sempre per caduta alberi di grandi dimensioni.

Intervento dei volontari della squadra comunale di Protezione civile di Tramonti di Sotto per rimuovere massi finiti sulla carreggiata lungo la viabilità che dal Lago di Redona porta a Campone di Tramonti di Sotto. I volontari hanno operato in sinergia con i Vigili del fuoco. La strada resterà chiusa però fino a che non sarà eseguito un sopralluogo per valutare lo stato del versante.

