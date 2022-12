Maltempo Campania, nubifragio a Presenzano: strade e locali allagati | VIDEO

MeteoWeb

Le piogge del Ciclone Birgit hanno interessato anche la Campania oggi. Situazione difficile a Presenzano, piccolo centro dell’alto Casertano. A causa di un intenso nubifragio, le strade delle località, che si estende alle pendici di una collina, si sono trasformate in fiumi in pochi minuti nel pomeriggio di oggi. La forza dell’acqua ha trascinato a valle anche sassi e fango. Alcuni locali al piano terra sono stati allagati.

Il sindaco Andrea Maccarelli ha subito attivato la Protezione Civile. Nel pomeriggio, il Comune aveva fatto sapere: “a causa del forte maltempo che, in queste ore, sta imperversando sul territorio comunale, si prega la popolazione di non uscire di casa fino a quando le condizioni meteo non miglioreranno. I Volontari del Gruppo Comunale Protezione Civile Presenzano sono già operativi sul territorio, insieme alle autorità competenti, e pronti ad affrontare qualsiasi emergenza”.

