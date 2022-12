Meteo, l’Anticiclone e i suoi effetti collaterali sull’Italia: nubifragi in Liguria e freddo al Nord

MeteoWeb

Solstizio d’Inverno dalle tinte contrapposte oggi sull’Italia, per l’Anticiclone che avanza da ovest e determina i suoi “effetti collaterali” di cui abbiamo già ampiamente parlato nelle scorse ore. Non solo al Nord, ma anche al Sud: basti pensare alle temperature particolarmente fredde raggiunte stamani in Sicilia per il fenomeno dell’inversione termica, anche questo tipico dell’anticiclone.

Poi nel corso della giornata il soleggiamento ha determinato un aumento moderato della colonnina di mercurio, che ha raggiunto +18°C a Catania e Trapani, +17°C a Bari, Cagliari, Reggio Calabria e Olbia, +16°C a Napoli, Palermo, Messina, Ancona e Foggia, +15°C a Salerno, Grosseto, Brindisi e Termoli. Situazione completamente diversa al Nord, dove la presenza di nubi e foschie ha mantenuto le temperature molto più basse, non oltre i +7°C a Bologna, Venezia, Parma, Padova, Ferrara, Vicenza, Udine, Pordenone e Aviano, +6°C a Verona, Brescia, Bergamo, Bolzano, Cremona, Treviso e Piacenza, +5°C a Forlì, +4°C a Cuneo e Aosta.

Non è mancato l’atteso maltempo in Liguria, con 30mm di pioggia a Genova, dove si sono registrati picchi di 60mm sulle colline della città, e 58mm di pioggia a Imperia con picchi di 75mm sulle colline cittadine.

Nelle prossime ore il tempo rimarrà variabile: domani, Giovedì 22 Dicembre, avremo disturbi diffusi per nubi basse, nebbie e foschie per l’inversione termica dovuta all’anticiclone in risalita sull’Italia. Non mancheranno le piogge, al mattino su Toscana, alto Lazio e Sicilia occidentale, nel pomeriggio in Umbria, Sicilia tirrenica e Calabria meridionale. Venti in rinforzo da nord/ovest su Sardegna e Sicilia, localmente anche in Piemonte sulle Alpi con un accenno di favonio, deboli altrove. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale con focus su ogni dettaglio del monitoraggio atmosferico: