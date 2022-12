Il folle Meteo di Natale: un Uragano di Neve su USA e Canada mentre in Europa sarà Primavera

MeteoWeb

Da un lato dell’oceano sarà l’evento del secolo. Dall’altro pure, ma in termini opposti. Di bello ci saranno i bambini che giocheranno a palle di neve nel giorno di Natale, il fascino del ritorno alla vita di una volta bloccati dentro casa senza corrente e con le candele. Dall’altro il dramma degli incidenti, dei viaggi paralizzati, dei disagi per le linee elettriche distrutte e le case al freddo. Questo succederà in Nord America, tra Stati Uniti e Canada che saranno colpiti da un vero e proprio “Uragano di Neve”, la tempesta del secolo con temperatura glaciali già in queste ore e fenomeni molto estremi tra domani, Sabato e Domenica.

Le tempeste saranno violentissime con veri e propri Blizzard. Il vento supererà i 160km/h, le carte sinottiche sono impressionanti non solo per gli USA ma anche per il Canada dove proprio nel giorno di Natale avremo maltempo estremo e nevicate eccezionali.

Un "Uragano di Neve" in arrivo su USA e Canada: le mappe

Altrettanto clamorose le mappe con le anomalie termiche al suolo: un enorme lago gelido sta invadendo gli Stati Uniti centrali e si estenderà nelle prossime ore dal Messico all’oceano Atlantico, persistendo a lungo per tutto il periodo natalizio:

Le anomalie termiche dei prossimi giorni in Nord America

Dall’altro lato dell’oceano, in Europa, avremo un’anomalia diametralmente opposta. E quindi i benefici dei riscaldamenti spenti, dei consumi risparmiati, ma anche il rovescio della medaglia di un contesto anonimo rispetto al caratteristico clima invernale di Natale. Le temperature saliranno fino a valori primaverili, stabilmente oltre i +20°C su gran parte d’Italia nelle ore diurne da sabato e per gran parte della prossima settimana, con picchi di +25°C in Sicilia, a causa di un poderoso Anticiclone che si estenderà a buona parte del Continente:

L'andamento meteorologico dei prossimi 5-6 giorni in Europa: enorme Anticiclone sull'Italia

Anche in Europa le carte con le anomalie termiche per i prossimi giorni sono impressionanti per l’entità e l’estensione dell’anomalia, ma in termini diametralmente opposti rispetto a quanto accadrà oltre oceano: qui si parla di caldo eccezionale. I due estremi divisi dal mare.