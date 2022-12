Pregliasco si candida alle Regionali in Lombardia: è la terza “viro-star” in politica

MeteoWeb

Fabrizio Pregliasco si candida alle elezioni Regionali della Lombardia, a supporto del candidato del Partito Democratico Pierfrancesco Majorino. Pregliasco è la terza virostar a scendere in politica dopo la pandemia di Covid-19, dopo Lopalco (candidato alle regionali della Puglia dov’è stato poi nominato Assessore) e Crisanti (candidato nella circoscrizione estero del Pd alle elezioni politiche ed eletto senatore). Tutti e tre i virologi “da salotto” si sono impegnati politicamente nello stesso partito, il Partito Democratico.

“Mi è stato chiesto di farmi avanti da diverse realtà del Terzo settore. Vista la mia esperienza ultra decennale in Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze), prima come volontario poi come presidente. E poi certo, ho parlato a lungo con Pierfrancesco Majorino. Ci ho pensato su un po’ di tempo e alla fine ho deciso. Nella mia vita ho votato sempre il centrosinistra“. ha detto Pregliasco, tra i più accaniti sostenitori delle restrizioni anti Covid (lockdown, coprifuoco, Green Pass) già al centro di un grande scandalo quando decise che l’Ospedale Galeazzi di Milano, da lui diretto, avrebbe dovuto rifiutare i pazienti non vaccinati.