Meteo, a Reggio Calabria è uno dei giorni di Natale più caldi di sempre | FOTO

È un Natale dal sapore primaverile in riva allo Stretto di Messina. A Reggio Calabria, è uno dei giorni di Natale più caldi di sempre: la città ha sfiorato una temperatura massima di +22°C, dopo una temperatura minima di +14°C.

Splende il sole sulla città dello Stretto: contro il cielo sereno, si staglia la figura dell’Etna innevato, come dimostrano le bellissime foto di Renzo Pellicano (vedi gallery scorrevole in alto). In questo clima primaverile, c’è anche chi si gode l’aria aperta a maniche corte e chi ne approfitta per fare un giro in canoa sul mare calmo.