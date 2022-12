Spazio, Saccoccia (ASI): “bene la regolamentazione delle attività spaziali”

MeteoWeb

“Oggi c’è stata una bellissima iniziativa, in occasione della Giornata Nazionale dello Spazio, per guardare alla necessità di una legislazione relativa alle attività spaziali. Ne abbiamo già una legata alla governance, ma più si è importanti in questo settore, più c’è bisogno di dare regolamentazione“.

E’ quanto dichiarato dal presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, durante la cerimonia di chiusura a della mostra “Exploring Moon to Mars” – allestita nel centro di Roma dall’Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con l’ESA, l’INAF, con il supporto di Leonardo e Thales Alenia Space Italia e il patrocinio di Roma Capitale – riferendosi all’iniziativa presentata oggi alla Camera per lo studio di una legislazione organica di riferimento sull’aerospazio.

“Oggi spazio vuol dire fare spazio come Istituzioni ma anche come privati – ha sottolineato Saccoccia – vuol dire guardare all’utilizzo di risorse extra planetarie, andare a fare attività di servizi in orbita, di manutenzione, di logistica”. Secondo il presidente dell’ASI, dunque, “occorre avere anche un frame di regolamentazione”.