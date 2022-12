Stragi da maltempo a Ischia: quello del 26 novembre è il disastro più grave dell’ultimo secolo

MeteoWeb

Ischia, così bella, così fragile. Nell’ultimo secolo, l’isola vulcanica nel Golfo di Napoli è stata funestata da tante tragedie, che hanno provocato molte vittime e stravolto il paesaggio. Ischia è stata flagellata da frane, colate di fango, alluvioni e crolli, esacerbati anche dall’abusivismo edilizio.

L’ultimo di questi disastri è avvenuto il 26 novembre scorso quando, a seguito di un’alluvione, dal Monte Epomeo si è staccata una frana che ha devastato Casamicciola. Oggi, 10 giorni dopo, è stato trovato il corpo dell’ultima dispersa. Il triste bilancio delle vittime sale, dunque, a 12, per quello che è uno dei disastri ambientali più gravi a colpire l’isola nell’ultimo secolo.

Complessivamente negli ultimi 112 anni, Ischia ha pianto la morte di 42 persone a causa di alluvioni e frane in diverse zone dell’isola. In particolare, secondo i dati dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr, nel 1910 11 persone morirono sepolte nel fango a Casamicciola Terme. Un crollo di roccia nel 1987 distrusse un ristorante sempre a Casamicciola, provocando una vittima. Nel 2009, sempre nel mese di novembre, una colata di fango e detriti travolse e uccise una ragazza di 14 anni ancora a Casamicciola.

L’ondata di maltempo del 26 novembre ha fatto il maggior numero di vittime mai registrato nell’ultimo secolo in una singola località. Quel giorno sono cadute ingenti quantità di pioggia – 126mm in sei ore, il dato più alto degli ultimi 20 anni – e un fiume di fango ha spezzato vite e speranze.

Ecco nel dettaglio le vittime a causa di colate di fango, frane e alluvioni registrate a partire dal 1900, secondo i dati forniti dall’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr e divise per località: