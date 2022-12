Meteo: le temperature massime folli di oggi determinate dal Ciclone Birgit

MeteoWeb

Il Ciclone Birgit ha determinato una giornata estrema dal punto di vista meteorologico sull’Italia oggi. Mentre il Nord è piombato in inverno con freddo, neve a bassa quota e anche il fenomeno del gelicidio, il Centro-Sud ha vissuto una giornata di caldo anomalo per via di un’imponente risalita d’aria calda dal Nord Africa. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 9 dicembre, in alcune località italiane: