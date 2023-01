Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare lancia l’allarme per domani: “forti temporali” | DETTAGLI

MeteoWeb

Anche il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare lancia l’allerta meteo per il maltempo che da domani, Domenica 8 Gennaio, inizierà a colpire l’Italia con quello che è il primo “avviso di fenomeni meteo intensi” non solo del 2023, ma complessivamente delle ultime tre settimane condizionate dall’anticiclone e quindi senza fenomeni atmosferici di particolare rilievo su tutto il territorio italiano.

Nel messaggio, gli esperti meteorologi militari evidenziano che “domani, domenica 8 gennaio 2023, si prevedono precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco, dal pomeriggio e per le successive 12 ore su Liguria di Levante e Toscana settentrionale; dalla serata e per le successive 12 ore sul Friuli Venezia Giulia“. Saranno proprio queste, infatti, le zone più colpite dal maltempo provocato dal richiamo caldo pre-frontale rispetto al ciclone Constantin, con forte scirocco e temperature provvisoriamente in aumento, al punto che appunto si verificheranno addirittura temporali in pieno inverno, circostanza molto rara al Nord Italia e dovuta proprio all’anomalia calda delle ultime tre settimane e al caldo stesso che lo scirocco pre-frontale porterà domani sull’Italia dal nord Africa.

