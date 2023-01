Allerta Meteo, mappe notturne impressionanti per 17 e 18 Gennaio: è SOS Italia

MeteoWeb

Sono davvero impressionanti gli ultimi aggiornamenti meteo forniti dalle corse notturne dei modelli meteorologici per la prossima settimana: l’ondata di freddo e maltempo non è soltanto confermata, ma viene intensificata l’entità dei fenomeni estremi che colpiranno il nostro Paese in modo particolare tra Martedì 17 e Mercoledì 18 Gennaio quando masse d’aria fredda polare si riverseranno sul Mediterraneo determinando la formazione di un ciclone profondo 990hPa sul Nord Italia, in rapido transito da Genova a Trieste.

In realtà i fenomeni più estremi inizieranno già prima, con la confermata “bomba di neve” della notte tra Domenica 15 e Lunedì 16 Gennaio al confine tra Italia, Austria, Slovenia e Croazia, ma per gran parte d’Italia bisognerà attendere Martedì 17 per vedere gli effetti del maltempo più serio: l’affondo freddo polare determinerà violentissime correnti occidentali sull’Italia, tali da alimentare piogge torrenziali e persistenti per giorni e giorni sul versante tirrenico dell’Appennino.

Proprio per Martedì e Mercoledì la situazione si fa potenzialmente drammatica per Lazio e Campania, dove per oltre 48 ore consecutive e ininterrotte si verificheranno piogge torrenziali e violente, con accumuli superiori ai 300–350mm di pioggia nelle aree più esposte tra Roma, Latina, Frosinone e la Campania tutta. Al Nord, invece, possibile neve copiosa fin in pianura. Uno scenario che monitoreremo con attenzione, ora per ora, nei prossimi aggiornamenti per definirne meglio i dettagli con l’avvicinarci all’evento. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale con focus su ogni dettaglio del monitoraggio atmosferico: