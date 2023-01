Allerta Meteo, la svolta invernale inizia con una bomba di neve al confine tra Italia, Slovenia, Austria e Croazia

MeteoWeb

L’Italia e più in generale l’Europa si apprestano a vivere nei prossimi giorni una vera e propria svolta invernale, che arriverà esattamente un mese dopo l’inizio della grande anomalia di caldo e siccità provocata dal poderoso Anticiclone che da metà dicembre domina lo scenario meteorologico nel Vecchio Continente. Dopo la veloce incursione fredda polare marittima dei giorni scorsi, la situazione si è sbloccata e adesso l’inverno si riprenderà la scena con continue irruzioni fredde provenienti da Nord che si intrecceranno con nuove perturbazioni in transito tra l’Atlantico e il Mediterraneo.

Il punto di svolta per il territorio italiano sarà nella serata di Domenica 15 Dicembre, quando sul Nord Italia arriveranno le prime masse d’aria fredda accompagnata da una forte ondata di maltempo che determinerà in modo molto deciso il passaggio dall’anomalia calda e siccitosa delle ultime settimane ad una nuova fase della stagione, che si prospetta particolarmente lunga e che sarà invece caratterizzata da forte maltempo e freddo a tratti intenso.

L’aria fredda irromperà sul Nord Italia a partire dal pomeriggio di Domenica, innescando forti temporali che nella sera-notte si concentreranno sul Nord/Est, in modo particolare su Veneto, Friuli Venezia Giulia e alto Adriatico. I fenomeni saranno particolarmente intensi con tempeste di fulmini e intense grandinate grazie all’energia dovuta al caldo anomalo persistente ai bassi strati e anche ad un soffio di scirocco prefrontale che raggiungerà non solo Trieste, ma anche Udine nella notte, alimentando contrasti termici tali da innescare fenomeni molto violenti al punto che non si esclude qualche tornado sul litorale adriatico settentrionale. L’ingresso freddo, però, sarà subito molto intenso e le abbondanti precipitazioni si riveleranno nevose fino a bassa quota, in modo particolare nell’arco alpino ma non solo. Nel corso della notte tra Domenica e Lunedì, infatti, si creeranno le condizioni per una vera e propria “bomba di neve” al confine tra Italia, Slovenia e Croazia. Marginalmente sarà coinvolto in questa grande nevicata anche il Sud dell’Austria, in modo particolare la Carinzia dove avremo una abbondante e copiosa nevicata a Klagenfurt.

Il grande epicentro della “bomba di neve” sarà però la Slovenia: nevicherà su quasi tutto il territorio del Paese, ad eccezione delle due estremità sud/occidentali e nord/orientali. La neve scenderà copiosa sin dai 300 metri di altitudine coinvolgendo anche la capitale Lubiana e colpendo in modo particolarmente serio le città di Kranj nell’Alta Carniola, Postumia nel Carso, Nova Gorica nel Goriziano, Kočevje e Ribnica al confine con la Croazia, oltre a molti altri centri minori.

La nevicata interesserà anche il territorio italiano segnatamente sull’estremità orientale del Trentino Alto Adige, sulle Dolomiti venete e nel Friuli Venezia Giulia settentrionale e orientale, con abbondanti accumuli sui rilievi. Ma nevicherà copiosamente anche in Croazia, dove la nevicata si prolungherà per tutta la mattinata di Lunedì 16 Gennaio lambendo la capitale Zagabria e interessando in modo particolarmente intenso la regione di Karlovac e la zona più settentrionale della regione della Lika e di Segna.

Occhi puntati sull’estremità nord/orientale dell’Italia, dove dal pomeriggio-sera di Domenica avremo l’inizio della svolta invernale che poi, nel corso della prossima settimana, in modo graduale si estenderà a tutto il resto del Paese. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale con focus su ogni dettaglio del monitoraggio atmosferico: