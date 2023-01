Previsioni Meteo, una trottola impazzita dal Polo al Mediterraneo: tanta NEVE sull’Italia nei prossimi giorni

MeteoWeb

L’Italia si appresta a vivere l’attesissima svolta invernale che inizierà nella serata di Domenica al Nord, mentre oggi il clima è ancora molto mite in tutto il Paese. Oggi, infatti, le temperature massime hanno raggiunto valori ancora una volta elevati da Nord a Sud, con +19°C a Siracusa, +18°C a Catania, +17°C a Palermo, Genova, Cagliari e Trapani, +16°C a Napoli, Bari, Ancona, Jesi e Guidonia, +15°C a Roma, Aosta, Latina, Reggio Calabria, Cosenza, Taranto, Chieti e Savona, +14°C a Foggia, La Spezia, Fermo e Macerata, +13°C a Rimini e Pescara, +12°C a Trieste, Grosseto, Frosinone e Matera, +11°C a Milano, +10°C a Torino, Bologna, Firenze, Perugia, Verona e Cuneo.

Abbiamo già visto in un apposito articolo i dettagli della prima fase della “svolta” invernale, che sarà condizionata da una vera e propria “bomba di neve” al confine nord/orientale dell’Italia, tra Friuli Venezia Giulia, Austria, Slovenia e Croazia.

Per avere un quadro più chiaro dell’evoluzione meteorologica dei prossimi dieci giorni, possiamo osservare l’andamento sinottico previsto dal modello europeo ECMWF nel Mediterraneo occidentale. Le mappe nel video evidenziano chiaramente l’arrivo della “trottola fredda” che dal Polo Nord piomberà nel Mediterraneo, ruotando su se stessa proprio sull’Italia nella seconda metà della prossima settimana:

Previsioni Meteo, l'evoluzione sinottica sul Mediterraneo tra 14 e 22 Gennaio 2023

L’ondata di freddo, che si prospetta particolarmente lunga e intensa, sarà determinata da un doppio blocco anticiclonico ai due margini europei: ad ovest l’Anticiclone delle Azzorre bloccherà la circolazione zonale con un’alta pressione di 1040hPa nell’oceano Atlantico, ad est l’Anticiclone Russo-Siberiano sfiorerà addirittura i 1055hPa e sarà proprio in mezzo tra queste due figure bariche che si delineerà il profondo affondo d’aria fredda proveniente dal circolo polare artico e diretto nel cuore del Mediterraneo:

Le caratteristiche di quest’irruzione fredda, quindi, sono ben chiare per la natura di origine dell’aria in arrivo: non avremo gelo intenso né nevicate su litorali e pianure, a meno di condizioni isolate e particolari. L’aria polare marittima, infatti, è fredda alle alte quote dell’atmosfera ma il lungo transito sull’oceano Atlantico settentrionale la riscalderà ai bassi strati, incrementandone il tasso di umidità. Ecco perché la prossima settimana sarà condizionata da freddo invernale, ma senza eccessi, forte maltempo e abbondanti nevicate sui rilievi, fino a quote collinari.

La prima fase dell’ondata di freddo e maltempo sarà anche contraddistinta da un forte richiamo caldo-umido prefrontale sul Centro/Sud Italia, dove avremo forte maltempo ma anche temperature superiori alle medie del periodo. Soltanto da Giovedì 19 in poi, lentamente e gradualmente, il freddo conquisterà anche il Centro/Sud portando l’inverno nel meridione con abbondanti nevicate su tutti i rilievi fino a quote collinari.

Fino a quel momento però il freddo si limiterà al Nord, dove la neve cadrà copiosa sulle Alpi fino a bassa quota e sull’Appennino tosco/emiliano, trasformando l’attuale scenario eccezionalmente carente di neve sulle montagne del nostro Paese. La perturbazione che raggiungerà l’Italia a partire da Lunedì 16 Gennaio sarà molto vasta ed estesa, incastrata tra le due alte pressioni in un’area che comprenderà di fatto tutto il continente europeo.

L’aria fredda raggiungerà poi dapprima la Spagna, portando la neve a Madrid e a bassa quota persino in Andalucia nella giornata di Mercoledì 18 Gennaio, quando il Centro/Sud Italia sarà ancora investito dal flusso caldo prefrontale che manterrà le temperature ben al di sopra delle medie del periodo nonostante il forte maltempo foriero di piogge intense, venti impetuosi e temporali.

Come già anticipato, però, il freddo arriverà anche al Sud da Giovedì 19 in poi. Un’evoluzione molto interessante di cui forniremo i dettagli giorno per giorno e ora per ora nei prossimi aggiornamenti del MeteoNotiziario di MeteoWeb. Intanto per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale con focus su ogni dettaglio del monitoraggio atmosferico: