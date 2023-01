Allerta Meteo, la neve torna ad imbiancare Potenza: domani scuole chiuse in alcuni Comuni | ELENCO 

MeteoWeb

Torna a scendere la neve in provincia di Potenza, in Basilicata, fino a quote di alta collina. Anche il capoluogo è stato imbiancato in serata: auto, strade e prati sono stati ricoperti di bianco. Alla luce delle previsioni di nevicate nella giornata di domani, venerdì 27 gennaio, alcuni Comuni hanno ordinato la chiusura delle scuole: è il caso di Avigliano, Bella, Castelgrande, Pescopagano, San Fele. Finora nessuna decisione in merito alla chiusura delle scuole è stata segnalata dal Comune di Potenza.

Anche i Comuni di Sant’Angelo dei Lombardi e di Guardia Lombardi, in provincia di Avellino, hanno deciso che le scuole resteranno chiuse domani. A Nusco (Avellino), le scuole resteranno chiuse sia il 27 che il 28 gennaio.

