Il bolide avvistato ieri nel Nord Italia è stato immortalato da Cento, in provincia di Ferrara, dalla telecamera di sorveglianza del cielo di una casa privata, nella campagna di Renazzo. Nel video è possibile sentire l’audio dell’impatto in atmosfera. Le luci dello sfondo sono delle case verso XII Morelli a Nord-Est e in alto c’è la Luna quasi piena, scrive in una nota l’Associazione Astrofili Centesi, che ringraziamo per averci inviato il video.