Super ondata di caldo in Australia: raggiunta la temperatura più alta al mondo da settembre 2022

Una potente ondata di caldo sta colpendo il sud dell’Australia, con temperature oltre i +40-45°C. Le temperature massime sono di 8-12°C sopra la media oggi su gran parte degli stati di Victoria, Australia Meridionale e Tasmania. Il dato più importante arriva dallo stato dell’Australia Occidentale: oggi, sabato 14 gennaio, l’aeroporto di Onslow ha raggiunto i +49,3°C, che è la temperatura più alta al mondo da settembre 2022 e nell’emisfero australe da gennaio 2022. Ieri, la località di Mardie, sempre nell’Australia Occidentale, aveva raggiunto i +48,3°C.

La temperatura di +49,3°C può ancora essere superata nelle prossime settimane in Australia e potrebbe anche resistere per alcuni mesi, fino a quando l’emisfero settentrionale non proverà a batterla.

Le autorità hanno diramato allerte per ondate di caldo in sei stati e territori, con parti dell’Australia che soffocheranno per giorni con temperature di oltre +45°C. Australia Occidentale, Australia Meridionale, New South Wales, Victoria, Tasmania e Territorio della Capitale Australiana registreranno temperature significativamente più alte della media sia di giorno che di notte per tutta la prossima settimana.