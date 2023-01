Caldo senza precedenti in Europa, record stravolti in 7 Paesi: temperature incredibili | DATI

MeteoWeb

Quello di ieri è stato il giorno di Capodanno più caldo della storia d’Europa: su MeteoWeb ne abbiamo già parlato abbondantemente con le temperature record raggiunte nel cuore del Vecchio Continente, rimasto completamente senza neve. Gli europei hanno addirittura preso d’assalto laghi e fiumi, come se fossimo in primavera inoltrata, grazie a temperature che hanno lambito i +20°C tra Germania, Polonia e Repubblica Ceca. Adesso arrivano i dati ufficiali, e sono davvero raccapriccianti: in ben 7 Paesi europei, ieri è stata raggiunta la temperatura più calda mai misurata nella storia nel mese di Gennaio.

In ordine, di seguito tutti i record Nazionali dei relativi Paesi raggiunti ieri in Europa:

+19,6°C a Javornìk (Repubblica Ceca)

a (Repubblica Ceca) +19,0°C a Korbielów (Polonia)

a (Polonia) +16,9°C a Eindhoven (Paesi Bassi)

a (Paesi Bassi) +16,4°C a Vysokae (Bielorussia)

a (Bielorussia) +14,6°C a Marijampolė (Lituania)

a (Lituania) +12,6°C ad Abed (Danimarca)

ad (Danimarca) +11,1°C a Daugavpils (Lettonia)

In alcuni di questi casi, i record sono stati superati persino di +5°C rispetto al valore precedente, come nel caso di Varsavia che ha raggiunto i +18,9°C. Impressionanti anche nel nord della Spagna i +25,1°C di Bilbao.

Per intensità ed estensione, quest’ondata di caldo ha raggiunto livelli catastrofici: anche se la sensazione di caldo per il corpo umano non è la stessa, dal punto di vista climatico queste temperature sono molto più significative dei picchi di oltre +40°C raggiunti nei mesi estivi; sono molto peggio del caldo record di Londra e del Regno Unito della scorsa estate, comunque circoscritto alle isole Britanniche e non così esteso su un’area vastissima del Vecchio Continente. E soprattutto, non così duraturo: fa caldo da metà Dicembre e questa grande anomalia è destinata a durare ancora a lungo.