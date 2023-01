Capodanno senza neve in Europa: il Continente visto dallo Spazio

MeteoWeb

Per il giorno di Capodanno, il programma europeo Copernicus ha pubblicato una straordinaria immagine dell’Europa vista dallo Spazio in un mosaico satellitare ripulito dalle nubi. L’immagine mostra lo scarsissimo innevamento attuale nel continente Europeo, limitato esclusivamente a Finlandia, Norvegia e Svezia (esclusa la Svezia meridionale, che è priva di neve), e all’estremo oriente (entroterra di Estonia, Lettonia e Lituania, e Bielorussia).

Non c’è neve altrove, praticamente ovunque con l’eccezione delle Alpi, delle vette dei Pirenei, dei Carpazi meridionali e dei Grampiani in Scozia. Particolarmente impressionante osservare gli Appennini completamente privi di neve anche ad altissima quota. Eppure fino a due settimane fa, gran parte del Continente era innevato persino in pianura (tutto il Regno Unito, ma anche la Germania, la Francia, Belgio e Paesi Bassi, la totalità di Danimarca, Polonia e Repubblica Ceca).

Adesso la situazione meteorologica è cambiata, da due settimane fa molto caldo in tutt’Europa e la neve si è sciolta rapidamente, le temperature sono aumentate su valori eccezionalmente superiori rispetto alla medie del periodo e anche la prima decade di Gennaio trascorrerà così. Sotto il dominio dell’Anticiclone.