Meteo, in Europa il Capodanno più caldo della storia: fiumi e laghi presi d’assalto | FOTO e DATI

L’Europa sta vivendo oggi il giorno di Capodanno più caldo della storia. In modo particolare tra Germania, Polonia, Lituania e Danimarca l’anomalia termica ha raggiunto valori eccezionali, al punto che nelle aree più calde la popolazione ha deciso di prendere d’assalto laghi e fiumi come solitamente accade in primavera, di frequente durante le festività pasquali. Emblematiche la fotogallery a corredo dell’articolo dalla Polonia.

Proprio in Polonia la temperatura ha raggiunto +19°C a Varsavia, +17°C a Breslavia , +16°C a Łódź, +15°C a Cracovia, Danzica e Stettino. Caldissimo anche in Germania con +19°C a Karlsruhe, +18°C a Dresda e Monaco di Baviera, +17°C ad Augusta, +16°C a Berlino, Lipsia e Cottbus, +15°C a Francoforte, Amburgo, Norimberga, Potsdam, Würzburg, Lüchow, Mannheim e Hannover, +14°C a Brema, Dortmund, Colonia e Düsseldorf.

Nel resto del Continente, spiccano i +17°C raggiunti a Pilsen, +16°C a Zurigo, +15°C a Salisburgo, +14°C a Praga, Bruxelles, Eindhoven, Berna e Vaduz, +13°C ad Amsterdam, Maastricht, Twente e Graz, +12°C a Rotterdam, Innsbruck, Charleroi, Lussemburgo e Ostrava, +11°C a Vienna e Lugano. Clamorosi, infine, nel Nord Europa, i +12°C di Vilnius e gli +11°C raggiunti a Copenaghen e Malmo.

Un’anomalia destinata a durare ancora a lungo.