California piegata dalle piogge: Biden approva la dichiarazione d’emergenza, aiuti anche per l’Alabama

Migliaia di persone sono senza elettricità in California a causa delle forti piogge che continuano ad abbattersi sullo stato, distruggendo le case e inondando le strade. Il Presidente USA Joe Biden ha approvato la dichiarazione di emergenza per lo stato, ordinando ulteriori aiuti federali nelle aree colpite più duramente.

Le piogge che stanno causando inondazioni e frane, proseguiranno per i prossimi giorni e solo dalla metà della prossima settimana è previsto il sole. “Non è ancora finita, dobbiamo restare vigili”, ha messo in guardia il governatore Gavin Newsom. “Limitate gli spostamenti. Alle inondazioni e alle frane non interessa chi siete o dove vivete: colpiscono tutti senza distinzioni. Abbiamo già perso troppo con le piogge”, ha aggiunto Newsom, ringraziando Biden per gli aiuti federali che consentiranno ai californiani di “rimettersi in piedi più velocemente”. Il governatore ha anche aggiornato il budget 2023 dello Stato aggiungendo oltre 200 milioni di dollari in finanziamenti per la prevenzione di inondazioni.

Da settimane ormai, la California è travolta da piogge incessanti che hanno causato già 19 morti, oltre a danni per centinaia di milioni di dollari. Il timore delle autorità e non solo è quello che la California possa sperimentare il disastro del 1861-1862, quando le piogge violente spazzarono via case e causarono inondazioni devastanti.

Biden approva la dichiarazione di calamità per l’Alabama

Joe Biden ha approvato anche una dichiarazione di calamità per lo stato dell’Alabama e ha ordinato lo stanziamento di aiuti federali per assistere le aree colpite da forti tempeste e tornado lo scorso 12 gennaio. Lo riferisce una nota della Casa Bianca. L’assistenza include sovvenzioni per alloggi temporanei e riparazioni domestiche, prestiti a basso costo per coprire perdite di proprietà non assicurate e altri programmi.

Il bilancio delle persone morte a seguito dell’ondata di maltempo che il 12 gennaio ha colpito gli Stati dell’Alabama e della Georgia, con violente tempeste che hanno provocato un tornado in alcune contee, è di 9 persone.