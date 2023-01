Maltempo: fiocchi di neve sull’Appennino emiliano-romagnolo | FOTO

MeteoWeb

Fiocchi di neve hanno imbiancato l’Appennino emiliano-romagnolo. Non certo quello che ci si aspetterebbe in questo periodo dell’anno, ma è comunque un cambiamento rispetto al dominio anticiclonico delle ultime settimane.

Una spolverata di neve ricopre l’Appennino modenese: imbiancato il Passo del Lupo, località a meno di una decina di chilometri da Sestola e a 1.550 metri d’altitudine. Una spolverata appena visibile in un inverno che, fino ad ora, è stato caratterizzato da temperature molto alte per la stagione e proprio dall’assenza di rovesci nevosi con inevitabili conseguenze per tutto l’indotto turistico. Proprio nei giorni scorsi a fronte dell’assenza di neve i maestri di sci modenesi hanno lanciato un allarme parlando dello stato di crisi dell’indotto del turismo e degli sport invernali. Passo del Lupo è uno dei principali punti d’accesso al comprensorio del monte Cimone.

