Fiume atmosferico assedia la California: allarme frane e inondazioni per il “ciclone bomba”, scattano le evacuazioni

MeteoWeb

Un “ciclone bomba” ha colpito nelle scorse ore la California, lasciando 185mila utenze, tra case, uffici e attività commerciali, senza corrente elettrica. Le autorità hanno ordinato la chiusura delle scuole in più di 20 distretti. Il National Weather Service ha emesso un bollettino in particolare per San Francisco, Daly City e Tamalpais Valley, con l’allerta per venti fino a 88 km/h. Il governatore Gavin Newsom ha già dichiarato lo stato di emergenza per facilitare i soccorsi e il direttore dell’ufficio del governatore per i servizi di emergenza, Nancy Ward, ha diramato un avviso per inondazioni, frane e interruzioni di corrente elettrica.

“Prevediamo che questa possa essere una delle tempeste più impegnative che si siano abbattute sulla California negli ultimi cinque anni,” ha affermato Ward secondo quanto riporta il New York Times. A San Francisco, le autorità locali hanno distribuito sacchi di sabbia ai residenti, mentre a East Oakland – dove circa 300 persone sono state temporaneamente alloggiate in motel dopo la tempesta dello scorso fine settimana – la Croce Rossa sta allestendo un rifugio da 75 posti letto in un centro comunitario locale. Nel Nord della California, diversi parchi nazionali sono stati chiusi. Dozzine di voli in partenza da San Francisco sono stati cancellati.

La tempesta, che mercoledì sera ora locale ha portato forti venti nel Nord della California, è una delle tre originate da un fiume atmosferico che nell’ultima settimana hanno raggiunto lo Stato colpito dalla siccità.

Le prime evacuazioni sono state ordinate per coloro che vivono nelle aree colpite da recenti incendi nella contea di Santa Barbara, dove le forti piogge previste per la notte potrebbero causare inondazioni diffuse e scatenare colate detritiche. Tra le città interessate da evacuazioni c’è Montecito, dove 5 anni fa enormi massi, fango e detriti si sono staccati dalle montagne arrivando fino al litorale, uccidendo 23 persone e distruggendo più di 100 case.

Le tempeste non saranno sufficienti per porre fine ufficialmente alla siccità in corso nello Stato, che sta entrando nel suo 4° anno. Lo US Drought Monitor ha mostrato che la maggior parte della California è in condizioni di siccità da grave a estrema.

Gli alberi sono già stressati da anni di piogge limitate: ora che i terreni sono improvvisamente saturi e i venti sono forti, è più probabile che gli alberi cadano, e ciò potrebbe causare interruzioni di corrente diffuse o creare rischi di inondazioni, ha affermato Karla Nemeth, direttrice del Dipartimento delle risorse idriche dello stato. “Siamo nel mezzo di un’emergenza alluvione e anche nel mezzo di un’emergenza siccità,” ha spiegato durante un briefing.

La tempesta arriva pochi giorni dopo l’ondata di maltempo di Capodanno, che ha portato all’evacuazione delle comunità rurali della California settentrionale e al salvataggio di diversi automobilisti dalle strade allagate. Alcuni argini a Sud di Sacramento sono stati danneggiati. Mercoledì, le autorità della contea di South Sacramento hanno trovato un corpo in un’auto sommersa, una delle almeno 4 vittime di inondazioni dovute alla precedente tempesta.

Le tempeste hanno mettendo a dura prova anche altre località degli Stati Uniti. Nel Midwest, questa settimana il ghiaccio e le forti nevicate hanno provocato la chiusura delle scuole nel Minnesota e nel Wisconsin occidentale. A Sud, un possibile tornado ha danneggiato case, abbattuto alberi e ribaltato un veicolo su un fianco a Montgomery, in Alabama, all’inizio di mercoledì.