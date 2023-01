Freddo risveglio in Abruzzo, -12.9°C a Campo Felice

MeteoWeb

Freddo risveglio oggi sull’Appennino in Abruzzo, secondo quanto ha rilevato la rete di monitoraggio dell’associazione meteorologica Caput Frigoris. Di seguito le temperature minime registrate dalle stazioni meteo in montagna: Campo Felice (1.538 metri di quota) -12,9°C; Rifugio Franchetti (2.433 metri sul Gran Sasso nel territorio di Pietracamela, provincia di Teramo) -9,4°C; Piani di Pezza (quota 1.430 metri,) -7,7°C; Majelletta Blockhaus (2.003 metri di quota, dato in collaborazione con Chieti meteo) -7,4°C; Rifugio Capanna di Sevice (sul Monte Velino a quota 2119 metri) -7,1°C; Rocca di Mezzo -7,1°C; Passo Godi (quota 1560 metri nel territorio di Scanno) -6,4°C; Santo Stefano di Sessanio -6,4°C; Monte Genzana (1.980 metri di quota) -5,8°C; L’ Aquila Ovest -5,7°C; Tagliacozzo -5,6°C; Navelli -5,5°C; Campo di Giove -5,4°C; Bussi sul Tirino (300 metri) -4,2°C; Avezzano -3,2°C.

La rete di monitoraggio dell’associazione Caput Frigoris è costituita, in Abruzzo e regioni limitrofe, da oltre 30 stazioni meteo e webcam di proprietà e da altre di proprietà di soci.

