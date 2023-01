Il freddo risveglio di oggi al Centro Italia: estese gelate, sfiorati i -5°C a Roma | DATI

MeteoWeb

L’Italia s’è risvegliata al freddo stamani, con temperature finalmente invernali e cielo sereno in tutto il Paese, pur con qualche innocua velatura al Nord e nubi residue su Puglia centro-meridionale per la coda della perturbazione di ieri che si allontana sulla Grecia. Le temperature minime sono state molto basse in modo particolare a Roma, dove la colonnina di mercurio ha raggiunto i valori più bassi della stagione. Tra le stazioni meteo ufficiali dell’Aeronautica Militare abbiamo raggiunto 0°C a Roma Urbe e all’aeroporto di Fiumicino, mentre all’aeroporto di Guidonia abbiamo raggiunto -1°C. La zona est della Capitale è stata la più fredda in assoluto, con -1°C anche a Tivoli e, più vicino al centro, -0,6°C a Colle Prenestino, -2,2°C a Tor Vergata, addirittura -4,7°C a Salone, nei pressi della Sorgente Acqua Vergine appena fuori il raccordo. In città spiccano i -1,3°C di Tor di Valle e gli +0,8°C di Flaminio, ma anche +1,9°C a Prenestina/Cocconi, +2,4°C a Centocelle, +2,5°C all’EUR e a Monte Mario e +3,6°C al Collegio Romano in pieno centro storico.

Nella Capitale ha fatto più freddo che ai Castelli, grazie all’inversione termica: la minima s’è fermata a +6,4°C ad Ariccia, +6,2°C a Frascati, a +5,2°C a Castel Gandolfo e a +3,9°C a Rocca Priora. Sempre nel Lazio, molto bassi i valori di -4,2°C a Nepi, -3,2°C a Fiano Romano, -2,4°C a Civita Castellana, 0°C a Tarquinia. Molto freddo con estese gelate in tutti i fondovalle del Centro Italia: L’Aquila, Arezzo, Città di Castello, Fabriano e Foligno sono piombate a –3°C, Rieti e Gubbio a -2°C, Spoleto a -1°C, Terni a 0°C.

Freddo anche nelle zone interne della Campania con 0°C ad Avellino e Benevento, mentre il forte vento ha limitato l’inversione termica nel resto del Sud, pur raggiungendo valori decisamente bassi nella Sicilia interna e sud/orientale con +5°C a Siracusa e +6°C a Catania.

