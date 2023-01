Temperature glaciali e neve a bassa quota in Giappone: Kyoto imbiancata è uno spettacolo | FOTO

MeteoWeb

La massa d’aria più fredda della stagione continua a portare neve in Giappone, soprattutto nelle aree lungo la costa del Mar del Giappone, dall’area occidentale a quella orientale. La colonnina di mercurio è scesa sotto zero in tutto il Paese. L’agenzia meteorologica nazionale ha affermato che un pattern di bassa pressione sta portando un afflusso di aria fredda.

La città di Okuizumo nella prefettura di Shimane ha registrato 18 cm di neve in 3 ore nella notte tra martedì e mercoledì. Alle 4 del mattino ora locale, l’accumulo aveva raggiunto 1,54 metri a Daisen, nella prefettura di Tottori, e 1,05 metri nel villaggio di Nozawaonsen, nella prefettura di Nagano.

La neve si è spinta anche a quote più basse. Le precipitazioni nevose hanno raggiunto 13 cm nella città di Kyoto e 6 cm nella città di Hiroshima. Le condizioni meteo hanno influito sui trasporti nella regione del Kansai e in diverse altre località.

Anche i venti si sono intensificati dal Giappone settentrionale a quello occidentale, principalmente lungo la costa del Mar del Giappone. Una raffica ha superato i 100 km/h a Tobishima, nella città di Sakata, nella prefettura di Yamagata, poco prima delle 4 del mattino ora locale.

Le minime sono scese a -12,1°C a Sapporo, -7,3°C a Sendai e -5,6°C a Niigata.

Il pattern di bassa pressione dovrebbe stazionare sul Paese fino a giovedì, portando forti nevicate e bufere di neve principalmente nelle aree lungo la costa del Mar del Giappone. Forti nevicate sono possibili anche a quote più basse lungo il Pacifico.

Si prevede che le temperature scenderanno in tutto il Paese al livello più basso degli ultimi 10 anni.

I funzionari locali stanno esortando i cittadini a prestare attenzione a forti nevicate, bufere di neve, strade ghiacciate e altri effetti sui trasporti, venti violenti e onde alte. I funzionari del ministero dei trasporti stanno esortando le persone ad astenersi dall’uscire di casa, a meno che non sia strettamente necessario.

Il maltempo, inoltre complica le operazioni di ricerca e soccorso al largo della prefettura di Nagasaki, nel Sud/Ovest del Giappone: un incidente ha coinvolto una nave cargo con 22 persone a bordo, che si è capovolta. Al momento si contano 18 dispersi. Secondo l’aggiornamento della Guardia Costiera, 4 cittadini cinesi sono stati messi in salvo mentre vanno avanti le ricerche in mare per trovare il resto dell’equipaggio composto da 14 cittadini cinesi e 8 del Myanmar. La nave, battente bandiera di Hong Kong, con una stazza di 6.550 tonnellate, aveva segnalato un’emergenza nella tarda serata di martedì, quando si trovava a 110 km a Ovest delle Isole Danjo, ed era stata avvistata da un’altra imbarcazione che aveva lanciato l’allarme. Secondo la guardia costiera sud coreana l’ultima comunicazione del capitano della nave risale alle 02:41 da un telefono satellitare, avvertendo che l’equipaggio avrebbe abbandonato la nave pochi minuti prima dell’affondamento.