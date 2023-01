Crollo delle temperature in Liguria, gelicidio in Valbormida e nel Sassellese

MeteoWeb

A causa dell’abbassamento repentino delle temperature con formazione di fenomeni di gelicidio in corso sulle Strade Provinciali della Valbormida e del Sassellese, l’amministrazione provinciale di Savona ha raccomandato di prestare massima attenzione riducendo la velocità di transito. In corso le attività del servizio antighiaccio che continueranno fino al rialzo delle temperature.

