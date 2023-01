Incendio Alassio, fiamme spente: iniziata la bonifica dell’area

MeteoWeb

Sono in corso le operazioni di bonifica dell’area boschiva sulle colline di Alassio devastata da un incendio che si è sviluppato in mattinata, probabilmente innescato da un falò accesso per bruciare sterpaglie.

“Le fiamme sono divampate in località Madonna della Guardia – spiega Franca Giannotta, assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio – e hanno subito mobilitato i Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione Civile di Alassio, Albenga, Ceriale, Andora e Cisano. Si sono alzati in volo anche due Canadair e intorno alle 16,30 i principali fronti sono stati spenti ed è stato dato il via alle operazioni di bonifica dell’area coinvolta. Sono in contatto continuo con il direttore delle operazioni di spegnimento – prosegue Giannotta -: non c’è ancora la certezza che tutti i focolai siano spenti. Resteranno quindi in allarme con la presenza di una squadra di vigili e di protezione civile, in tutto 15 persone, almeno fino a mezzanotte”.