Maltempo al Sud, tanta neve sull’Appennino. Attenzione a Calabria e Sicilia nel weekend

Il maltempo continua a flagellare il Sud Italia in queste ore a causa del ciclone posizionato nel cuore del Mediterraneo: oggi forti piogge stanno colpendo la Puglia centro/settentrionale, dove sono caduti 41mm a Trinitapoli, 39mm a San Ferdinando di Puglia, 34mm a Bitonto, 29mm a Barletta, 25mm a San Marco in Lamis, 23mm a Palo del Colle, 20mm a Cerignola e Terlizzi, 18mm a San Marco in Lamis.

Le precipitazioni sono nevise fino a bassa quota sull’Appennino, con abbondanti nevicate nelle zone interne della stessa Puglia ma anche nella vicina Basilicata. Le principali criticità, però, si sono registrate proprio in Puglia per i danni dovuti ad allagamenti, inondazioni ed esondazioni dei corsi d’acqua.

La neve è caduta copiosa in Basilicata, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. A Potenza le scuole sono rimaste chiuse così come in molti altri comuni del potentino, dove la nevicata era iniziata nel tardo pomeriggio di ieri ed è proseguita per tutta la notte con accumuli particolarmente abbondanti nelle zone alte della città. Ma la neve sta interessando gran parte dell’Appennino, con accumuli abbondanti dalla Romagna alla Sicilia, e anche in Sardegna.

Proprio in Sardegna la neve caduta nei giorni scorsi sui monti del Nuorese continua a provocare problemi a Fonni, nella strada che porta del Bruncuspina a causa dell’accumulo nevoso che in alcuni punti ha superato abbondantemente il metro di altezza su tutti i versanti del Gennargentu. I mezzi del Comune sono intervenuti nella prima mattinata per liberare la carreggiata fino a 1.300 metri, ma per aprire la strada ai turisti che vogliono arrivare fino in cima, nella tarda mattinata è dovuta intervenire anche una turbina dell’Anas richiamata dall’amministrazione comunale. Le lame spalaneve infatti non sono riuscite a rimuovere gli accumuli ed è stato necessario l’intervento del mezzo speciale dell’Anas.

Tanta neve anche nelle zone interne della Campania, e soprattutto in Romagna dove proprio oggi la Provincia di Forlì-Cesena ha disposto la chiusura della strada provinciale 310 della Calla nel suo versante romagnolo a causa della caduta piante e piccole slavine. La strada è rimasta aperta solo nel versante di Arezzo. L’Appennino tra le due province ha ricevuto notevoli nevicate domenica e lunedì scorso e a distanza di giorni ci sono ancora conseguenze per la viabilità, anche perchè a partire dalle quote medie il clima è ancora gelido, con temperature glaciali (sempre sottozero anche nelle ore diurne), fitte nebbie e un intenso fenomeno della galaverna.

Nelle prossime ore i fenomeni di maltempo più intensi sono attesi all’estremo Sud, tra Calabria e Sicilia che nel weekend saranno sferzate da forti piogge e temporali. In modo particolare domani, Sabato 28 Gennaio, sin dalle prime ore del mattino il maltempo colpirà la Calabria meridionale tra vibonese e reggino con abbondanti nevicate su Serre e Aspromonte oltre i 700–800 metri di altitudine. Nel primo pomeriggio si formeranno forti temporali nel mar Jonio, diretti verso la Sicilia orientale. Nel corso del pomeriggio-sera si estenderanno alla Sicilia jonica colpendo dapprima il catanese, poi anche il siracusano eil ragusano in serata, con fenomeni particolarmente intensi. La neve cadrà copiosa soprattutto sull’Etna oltre gli 800 metri di altitudine, e poi anche sulle vette più alte dei monti Iblei.

Domenica fenomeni di maltempo residuo al mattino in Sardegna e Sicilia, ma poi ampie schiarite su gran parte del Paese seppur in un contesto di freddo persistente, con un picco di freddo particolarmente intenso tra Romagna, Marche e Abruzzo. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: