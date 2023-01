MeteoWeb

Il maltempo torna a fare danni ad Ischia. La pioggia intensa che da stamane flagella l’isola sta provocando danni in tutta l’isola, a cominciare da Casamicciola dove dalla mezzanotte di oggi sono caduti ben 85mm. Qui il commissario prefettizio ha confermato l’evacuazione dei 400 cittadini delle zone a rischio fino alla mezzanotte di domani sera, allo scadere dell’allerta meteo.

Sempre a Casamicciola da stasera è stata inoltre chiusa la statale 270 nel tratto all’altezza della casa cantoniera su cui si erge un costone franato in parte lo scorso 26 novembre; qualche ora fa è suonato l’allarme innescato dagli strumenti che monitorano i movimenti della parete determinando lo stop alla circolazione. Domattina sarà eseguito un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi ed intanto, per non bloccare la circolazione stradale tra i due versanti dell’isola, è stato attivato il percorso alternativo lungo via Principessa Margherita.

In tutto il comune di Casamicciola, intanto, si segnalano diversi ruscellamenti fangosi, soprattutto nelle zone collinari teatro della alluvione di novembre. Ad Ischia Porto, la cima del grande albero di Natale installato a Piazza degli Eroi si è spezzata per il forte vento: circolazione stradale interrotta e vigili del fuoco al lavoro per mettere la struttura pericolante in sicurezza. Si registrano, inoltre, allagamenti in altre zone del comune isolano capoluogo come via De Rivaz e Fondobosso. In diverse altre località dell’isola si sono verificati piccoli smottamenti e crolli di muri a secco: a Forio, in via Bocca ed a via Guardiola, a Serrara Fontana ed a Barano in via Testaccio.

Da 3 giorni, i Vigili del Fuoco sono al lavoro in Campania, eseguendo più di 1.000 interventi per il maltempo: prosciugamenti in atto nelle zone di San Marzano, in provincia di Salerno, e Cancello Arnone, nel Casertano. Prosegue il monitoraggio e l’assistenza tecnica a Sant’Agata de’ Goti dopo il crollo del cimitero. Proprio a causa del maltempo, sono stati sospesi i lavori di recupero dei feretri finiti in un vallone dopo il crollo avvenuto ieri. Al momento sono state recuperate e identificate le bare di undici persone e ne è stata data notizia ai familiari.

