Maltempo Calabria, ancora pioggia e forte vento nel Cosentino: neve in montagna | FOTO

Il maltempo ha colpito anche oggi il Cosentino, in Calabria. Oltre ad un calo delle temperature, sono state registrate anche pioggia e vento sulla costa tirrenica. Segnaliamo 62mm a Lattarico, 38mm a Montalto Uffugo, 24mm a Sartano, 22mm a Belvedere Marittimo.

La pioggia ha provocato disagi: alcune strade si sono allagate nell’hinterland cosentino. Sull’Alto Tirreno, il maltempo ha preoccupato i residenti soprattutto per il rischio mareggiate. Sull’autostrada A2 pioggia e forte vento si sono registrati in particolare nei pressi di Rogliano. Controllo degli pneumatici da neve da parte del personale dell’Anas.

È tornata anche la neve sulle montagne della Calabria. Nevicate in corso su Sila, Catena Costiera Paolana, Aspromonte, Pollino.

