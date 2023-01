MeteoWeb

Situazione sempre più grave per il maltempo in Campania. A Cava de’Tirreni l’accumulo pluviometrico sotto i nubifragi ha raggiunto i 230mm di pioggia e continua a diluviare. Situazione criticità nel comune salernitano devastato da frane e inondazioni. In corso l’evacuazione di alcuni residenti.

Il gruppo comunale della protezione civile ha pubblicamente avvisato la cittadinanza scrivendo: “I cittadini residenti nelle zone ad elevato rischio idrogeologico R4 della parte nord orientale della città ed in particolare alla località Citola, Monte Caruso, San Felice, Diecimare debbono lasciare le loro abitazioni. In caso di necessità è disponibile la scuola media di Santa Lucia i cui ambienti sono attrezzati con brandine Seguire l’evoluzione della situazione meteorologica a mezzo dei canali informativi esistenti (TV locali, sito internet del Comune www.cittadicava.it e della protezione civile comunale www.protezionecivilecava.it, sala operativa della protezione civile comunale Numero Verde 800 225156, comando di Polizia Municipale Numero Verde 089 682334 e tramite l’applicazione LibraRisk)“.

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale con focus su ogni dettaglio del monitoraggio atmosferico: