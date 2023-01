Maltempo, forte vento e pioggia in Campania: Napoli e Salerno le più colpite | VIDEO

MeteoWeb

Prosegue da due giorni il lavoro dei vigili del fuoco in Campania, a seguito del forte vento e della pioggia che sta colpendo l’intera regione: 740 gli interventi svolti finora, 235 a Napoli, 165 a Salerno, 125 a Benevento, 110 ad Avellino e 105 a Caserta. Squadre in azione per le esondazioni del Volturno in loc. Brezza (CE) e del Sarno a San Marzano e Pagani (SA).

Nel video a corredo dell’articolo la rimozione di un albero che ostruiva il deflusso del fiume Tanagro a Polla, nel Salernitano.

